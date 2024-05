Stiri pe aceeasi tema

- Autorul unui gol la 3-3 cu Dinamo, atacantul lui U Cluj a explicat de ce nu s-a bucurat: „Am un respect fața de club, de suporteri, datorita lor am ajuns in prima liga”. Daniel Popa a deschis scorul pentru U Cluj impotriva fostei sale echipe, Dinamo. Dar la final a fost 3-3 și atacantul ardelenilor…

- Dinamo n-a reușit sa caștige la Cluj, contra lui U, deși a condus cu 2-1 și 3-2! A facut 3-3 și va tremura pana la final. Ahmed Bani a fost cel mai bun jucator al lui Dinamo, la Cluj. A egalat la unu, in minutul 37, apoi, in final, i-a pasat decisiv lui Pavicic, pentru 2-3 (88). Insa degeaba. N-au trecut…

- FCU Craiova și Dinamo se intalnesc sambata, de la 17:30, in etapa #5 din play-out. Meciul crucial pentru salvarea de la retrogradare este liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet al etapei #5 din play-out FCU Craiova - Dinamo, live pe…

- In raportul de joc, arbitrul Ovidiu Hațegan (43 de ani) a explicat de ce i-a acordat doar cartonaș galben lui Josue Homawoo (26) in Dinamo - Poli Iași 1-0. Minutul 29 din Dinamo - Poli Iași, meci caștigat in cele din urma de „caini”, 1-0, grație golului inscris de Ahmed Bani in prelungirile parții secunde.…

- Dinamo joaca marți de la ora 19:45 impotriva lui Sporting Lisabona in ultima etapa din grupele principale ale EHF European League. CSM Constanța va evolua de la 21:45 in Germania cu Fuchse Berlin. Ambele meciuri vor fi transmise in direct de Digi Sport, Prima Sport și Orange Sport și vor fi liveTEXT…

- Echipa Poli Iasi a incheiat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia bucuresteana Dinamo, in etapa a 29-a din Superliga. La Iasi, in primul meci al etapei a 29-a, gazdele au evoluat fara antrenorul Leo Grozavu pe banca, acesta fiind suspendat dupa cartonasul rosu primit…

- Dinamo - Otelul, meci contand pentru etapa a 26-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 18 februarie, de la ora 20:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Supararea este sentimentul general in tabara Farului Constanța dupa ce dobrogenii au pierdut pe teren propriu, scor 0-2, in fața lui Dinamo. Mihai Popescu (30 de ani) și-a facut „mea culpa” la finalul partidei. Stoperul lui Gheorghe Hagi și-a asumat vina pentru ambele goluri incasate de Farul și a subliniat…