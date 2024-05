Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova - Hermannstadt 1-3. Oltenii au retrogradat in Liga 2. Cu o victorie, ei ar fi jucat la barajul de menținere/promovare. Eugen Trica, antrenorul lui FCU, a fost distrus dupa meci, iar Adrian Mititelu s-a dus direct la vestiar. Reporterii GSP Ionuț Iordache și Andrei Craițoiu sunt la Craiova…

- UTA a fost fara mila in fața oltenilor lui Adrian Mititelu. O victorie fara dubii, o victorie in urma unuia dintre cele mai bune meciuri... The post Fara mila! UTA s-a distrat cu Craiova și termina campionatul pe locul 7 appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Adrian Mititelu (56 de ani), patronul lui FCU Craiova, a postat un mesaj cu direcție catre fiul sau dupa schimbul dur de replici pe care cei doi l-au avut in ultima vreme. E haos total la FCU Craiova. Antrenorul Nicolo Napoli (62 de ani) a fost schimbat din nou, de data aceasta cu Eugen Trica (47 de…

- Adrian Mititelu jr a avut o serie de declarații dure dupa ce FCU Craiova a fost eliminata din sferturile Cupei Romaniei (0-0 și 2-4 la penalty-uri cu FC Voluntari). L-a atacat pe Nicolo Napoli și chiar și pe tatal lui, Adrian Mititelu, finanțatorul echipei. Corvinul Hunedoara - FC Voluntari e prima…

- FCU Craiova, ocupanta locului 13 de baraj din Superliga Romaniei, a anunțat marți, prin intermediul rețelelor sociale, aducerea lui Tudor Oltean (21 de ani), fundaș stanga, in Banie. Tudor Oltean se va alatura lotului echipei patronate de Adrian Mititelu incepand din sezonul urmator, contractul sau…

- Adrian Mititelu, finanțatorul lui FCU Craiova, le cere suporterilor sa fie langa echipa intr-un moment pe care il numește „foarte dificil”. Demiterea lui Giovanni Costantino a lasat-o descoperita pe FCU Craiova. Adrian Mititelu a confirmat negocierile cu Marius Croitoru și spune ca nu se grabește cu…

- Antrenorul italian Giovanni Costantino a fost demis, marti de la echipa FCU Craiova, dupa egalul cu Politehnica Iasi (1-1), din etapa a 28-a a Superligii de fotbal, a anuntat finantatorul clubului din Banie, Adrian Mititelu, imediat dupa joc. ”Din pacate, ne-am afundat si mai mult in clasament, ne-am…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a facut o alegere surprinzatoare atunci cand a vorbit despre echipa capabila sa spulbere orice formație din Liga 1, respectiv FCU Craiova. Chiar daca oltenii se afla pe locul 12 in primul eșalon și au pierdut 4 jocuri din ultimele 5…