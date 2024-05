Stiri pe aceeasi tema

- Iosif Rotariu crede ca William Baeten, mijlocașul celor de la FCU Craiova, nu este de nivelul liderului FCSB, dar ii propune lui Gigi Becali un alt nume de la olteni: Juan Bauza. Gigi Becali a declarat ca nu este interesat de serviciile lui Bauza, 27 de ani, mijlocaș ofensiv. Motivul? Patronul FCSB…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, exclude transferul lui Juan Bauza, mijlocașul ofensiv de la FCU Craiova. Becali il considera pe argentinian drept un jucator bun. Insa e deranjat de un aspect privind jocul lui: nu face faza defensiva. Gigi Becali: „Nu am ce sa fac cu Bauza” „Cu Bauza nu am ce sa fac.…

- Marius Șumudica, antrenor dorit in trecut de Adrian Mititelu la FCU Craiova, l-a criticat pe William Baeten (27 de ani), mijlocașul dreapta al oltenilor care l-a impresionat pe Gigi Becali. Patronul de la FCSB are un nou preferat din Superliga. A declarat ca William Baeten i-a atras atenția, dupa ce…

- Dupa FCSB – CSU Craiova 2-0, Gigi Becali a avut un dialog amuzat cu Ilie Dumitrescu. Patronul FCSB e deja cu gandul la ce va urma in sezonul viitor, dupa ce echipa lui s-a dus la 10 puncte de locul 2. Și a anunțat ce planuri are. „Vreau in Liga Campionilor”, a spus Becali in emisiunea „DigiSport Special”.…

- Adrian Mititelu a oferit o replica acida pentru fiul sau, dupa ce a fost cerut plecat de acesta de la FCU Craiova. Patronul oltenilor a transmis ca a fost tras gresit la raspundere pentru rezultatele inregistrate de echipa. Adrian Mititelu Jr a rabufnit, dupa ce FCU Craiova a fost eliminata din Cupa…

- Basarab Panduru (53 de ani) i-a raspuns cu o ironie subtila lui Adrian Mititelu (56 de ani). Cei doi au avut un schimb de replici de la distanța in ultimele zile. Imediat dupa Petrolul - FCU Craiova, scor 1-0, Basarab Panduru a declarat ca „probabil Mititelu regreta acum ca l-a adus pe Napoli”. Finanțatorul…

- Marcel Pușcaș, președintele lui FCU Craiova, a confirmat informația dezvaluita astazi de GSP, conform careia Marius Croitoru (43 de ani) va fi urmatorul antrenor al gruparii din Banie. Adrian Mititelu l-a dat afara pe Giovanni Costantino, imediat dupa remiza 1-1 cu Poli Iași. Finanțatorul gruparii oltene…