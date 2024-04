Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului Rutier Timișoara au retinut in tanar dupa ce acesta a provocat un accident cu doua victime pe strada Ardealului din Timisoara si a parasit locul accidentului. Barbatul se face vinovat de un cumul de infractiuni. Autoritatile au fost sesizate prin apel 112 sambata, in jurul orei 19.40,…

- Autoritațile au anunțat ca focarul, care a provocat zeci de imbolnaviri in randul elevilor și al profesorilor, saptamana trecuta, a fost inchis. Direcția de Sanatate Publica a anunțat ca analizele de la Institutul Cantacuzino au confirmat prezența norovirusului in majoritatea probelor de scaun recoltate.…

- Accident produs sambata seara, in zona Soarelui din Timișoara. Doua femei au fost ranite și transportate la spital dupa ce in mașina care se aflau a fost lovita de o alta, condusa de un tanar șofer. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

- Joi, 21 martie 2024, polițiștii de investigații criminale din Blaj au depistat, pe raza Municipiului Blaj, un barbat, de 38 de ani, din Municipiu, posesor al unui mandat european de arestare, emis de catre autoritațile judiciare din Germania, pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. Barbatul…

- Un barbat, in varsta de 65 de ani, a fost reținut de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J Timiș, in urma perchezițiilor efectuate la cinci adrese din Racovița, Hitiaș și Timișoara. Dupa cum a anunțat IPJ Timiș, in urma cercetarilor s-a stabilit…

- Un accident cu cinci mașini implicate a avut loc, miercuri dimineața, pe un bulevard extrem de circulat din Timișoara, relateaza Timiș Online . Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs dupa ce o femeie, in varsta de 31 de ani, care conducea un autoturism pe strada Samuil Micu, iar la intersecția…

- Autoritațile ruse l-au amendat joi pe jurnalistul Serghei Sokolov, redactorul ziarului independent Novaia Gazeta, pentru ca a discreditat armata. Acesta a fost reținut la Moscova, chiar in timpul discursului lui Putin, informeaza Reuters.