- Accident produs sambata seara, in zona Soarelui din Timișoara. Doua femei au fost ranite și transportate la spital dupa ce in mașina care se aflau a fost lovita de o alta, condusa de un tanar șofer. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

- ACCIDENT la Sebeș. Doua adolescente au ajuns la spital dupa ce au fost lovite de o mașina condusa de un șofer de 20 de ani Doua tinere de 15 și 17 ani din Sebeș au ajuns la spital sambata dupa-amiaza, dupa ce au fost lovite de un autoturism condus de un tanar de 20 de ani. Potrivit IPJ Alba, la data…

- FOTO | Accident rutier la Sibiu: Un șofer din județul Alba s-a rasturnat cu mașina. Un tanar de 15 ani a ajuns la spital Accident rutier la Sibiu: Un șofer din județul Alba s-a rasturnat cu mașina. Un tanar de 15 ani a ajuns la spital Un accident rutier a avut loc miercuri, 7 februarie, pe DN 14, in…

- In noaptea de luni spre marți, 5 spre 6 februarie, un tanar in varsta de 22 de ani, din Pitești, care conducea un autoturism pe strada Armand Calinescu, in imprejurari ce vor fi stabilite prin cercetari, a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus, in aceeași direcție, de un tanar de 20 de ani,…

- Accident rutier intre Boz și Drașov: Un copil de 10 ani a ajuns la spital, dupa ce un șofer beat a intrat pe contrasens și s-a ciocnit de mașina in care se afla Accident rutier intre Boz și Drașov: Un copil de 10 ani a ajuns la spital, dupa ce un șofer beat a intrat pe contrasens și s-a ciocnit de mașina…

- Circulația autovehiculelor a fost perturbata joi la amiaza, in urma producerii unui accident rutier pe șoseaua Dej – Baia Mare, in zona localitații Cașeiu. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații…

- Accident rutier pe DN 1, intre Sebeș și Miercurea Sibiului: Doua femei au ajuns la spital dupa ce un șofer nu a acordat prioritate Accident rutier pe DN 1, intre Sebeș și Miercurea Sibiului: Doua femei au ajuns la spital dupa ce un șofer nu a acordat prioritate Un accident rutier a avut loc in cursul…