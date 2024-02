Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apreciat ca semnarea vineri a acordurilor bilaterale de securitate cu Franta si Germania vor „da un impuls Statelor Unite”, unde un ajutor de peste 60 de miliarde de dolari este blocat in Camera Reprezentantilor, noteaza AFP. Aceste acorduri bilaterale nu…

- Deficitul balantei energetice a fost aproape injumatatit anul trecut, scazand la -64,3 miliarde de euro, dupa ce in 2022 fusese de -110,9 miliarde. Cea de-a treia economie din zona euro inregistrase un deficit comercial de 34 de miliarde de euro in 2022, din cauza cresterii preturilor la energie, insa…

- Senatorii americani au ajuns la un acord asupra ajutarii Ucrainei, dupa luni de dezbateri aprige, insa presedintele republican al Camerei Reprezentantilor s-a angajat imediat sa ”ingroape” acest acord, in pofida unui indemn al presedintelui democrat Joe Biden de a-l ”adopta imediat”, relateaza AFP.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat luni ca majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene nu livreaza suficiente arme Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul contra Rusiei si a lansat un apel la sporirea eforturilor UE in aceasta privinta, transmite Reuters. In contextul blocarii in Congres a…

- Uniunea Europeana dezvolta un mecanism care ii va permite sa aloce 20 de miliarde de euro in ajutor Ucrainei prin imprumuturi de fonduri sub garanții de la țarile membre. Despre aceasta relateaza ziarul Financial Times citind surse. Folosind acest mecanism, țarile UE intenționeaza sa ocoleasca dreptul…

- Republicanii din Congresul american blocheaza un ajutor destinat Ucrainei, iar Casa Alba a avertizat ca fondurile destinate Kievului urmeaza sa se epuizeze pana la sfarsitul acestui an. ”Lucram foarte mult la acest lucru, iar eu sunt convins ca Statele Unite ale Americii nu ne vor trada, iar lucrul…

- Austria, Polonia și Romania ocupa primele trei locuri in topul celor mai fericite națiuni din Uniunea Europeana, potrivit unei anchete a Eurostat pentru 2022, transmite Euronews. Franța se plaseaza pe locul al 19-lea. Germania este penultima in acest clasament, urmata de Bulgaria. De fapt, Bulgaria…

- Noile promisiuni occidentale de ajutoare pentru Ucraina sunt la cel mai scazut nivel de la inceputul invaziei ruse, arata joi Institutul Kiel, citat de AFP. Institutia de cercetare din Germania, care a luat in calcul ajutoarele militare, financiare si umanitare promise si livrate Ucrainei, constata…