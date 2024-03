BMW anunță o investiție majoră în România, la Cluj-Napoca: e vorba de mii de angajați BMW anunța prima sa investiție majora in Romania. Se asociaza cu japonezii de la NTT Data pentru a deschide la Cluj-Napoca un centru de dezvoltare IT, despre care spune ca va angaja mii de oameni, in urmatorii trei ani.Potrivit comunicatului oficial al celor doua companii, asocierea lor pentru investiția de la Cluj “are scopul de a sprijini BMW Group IT in Europa si de a dezvolta proiecte si inovatii IT pentru productie, dezvoltare, resurse umane, vanzari si servicii financiare BMW”.Compania va debuta cu 120 de angajați, iar pana la finalul acestui an iși propune sa aiba 250 de dezvoltatori de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

