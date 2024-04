Compania de curierat Sameday anunţă intenţia de preluare a companiei de curierat Sprinter din Ungaria. Tranzacţia se află în analiză la Consiliul Concurenţei ”Ca parte a strategiei de extindere a infrastructurii de livrare din regiune, Sameday, compania care a introdus livrarea in easybox in piata din Romania, anunta intentia de a prelua compania de curierat rapid Sprinter din Ungaria. Astfel, in urma potentialei achizitii, Sameday isi va extinde infrastructura out of home din Ungaria cu 60% prin preluarea celor 450 de puncte de livrare detinute de compania maghiara, precum si capacitatea de livrare home delivery”, anunta compania. Sprinter este o companie traditionala de curierat expres din Ungaria, cu o istorie de 17 ani pe piata, care deserveste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

