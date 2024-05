Stiri pe aceeasi tema

- Nu ratați in aceasta seara, Ansamblul „Florile Malului-Malu cu Flori” pe cea mai prestigioasa scena de talent din țara: „Romanii au talent” de la ora 20:30. O experiența unica traita pe acesta scena, o creștere a stimei de sine a fiecarui suflet dintre cele 58 care au susținut un moment memorabil.…

- Ansamblul folcloric ,,Florile Malului”, din comuna Malu cu Flori, va urca diseara pe scena pe care totul este posibil, pe care odata ce reflectoarele s-au aprins, munca și pasiunea curajoșilor care vin, razbat mai tare ca niciodata. Este vorba despre scena ,,Romanii au Talent”, show-ul de televiziune…

- Maia Sandu i-a cunoscut, luni, pe tinerii dansatori din ansamblul "Hecenii" din Heciul-Nou, Sangerei, a caror reprezentatie a devenit virala pe toate retelele de socializare dupa ce au participat la emisiunea "Romanii au talent" de la Pro TV. Presedinta Republicii Moldova i-a felicitat pentru prestatia…

- Ziua Institutiei Prefectului este marcata, incepand cu 2019, pe 2 aprilie. In aceasta zi, in 1864 a fost instituita, prin lege, notiunea de „prefect”. Denumirea de „prefect” in Romania era intalnita,in Muntenia si in Moldova inainte de Unirea Principatelor din 1859, dar pe atunci purta numele de „ispravnic…

- Prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Poliției Romane. Astazi,25 martie 2024, sarbatorim 202 ani de la infiintarea Politiei Romane. „Astazi, in ziua dedicata Poliției, doresc sa transmit cele mai sincere felicitari și mulțumiri tuturor celor care fac parte…

- Copiii demonstreaza ce inseamna pasiunea pe scena Romanii au talent, in ediția de vineri, 15 martie. Karlos Tanasuca, un puști de 10 ani, vrea sa arate ca munca lui in domeniul calculelor mentale merita sa fie apreciata.Au mai ramas doar cateva ore pana la o noua ediție din sezonul 14 din show-ul Romanii…

- Ansamblul de dans popular „Izvorașul” din Cahul au facut furori pe scena de la „Romanii au talent”, iar jurații au ramas uimiți, dupa hora de zile mari, incinsa de dansatori. „Este prima oara, de cand sunt eu aici, cand cred ca un ansamblu de tipul acesta poate sa caștige”, a menționat unul dintre membrii…

- In urma cu doi ani, Claudia Gilia depunea juramantul pentru a prelua funcția de prefect al județului Dambovița. De atunci și pana in prezent, obiectivul sau principal a fost sa contribuie la imbunatațirea calitații vieții și asigurarea siguranței tuturor locuitorilor din Dambovița. De la inceputul mandatului…