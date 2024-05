Stiri pe aceeasi tema

- A fost prins monstrul din balta ,,Pesca d`Oro”, din Santana din județul Arad. Dupa patru ani de incercari nereușite, un aradean a reușit sa-i vina de hac: Somnul avea peste 2 metri lungime (214 cm mai exact) și o greutate de 50 de kilograme. Daca cumva credeți ca este o „poveste vanatoreasca”, ei bine,…

- Un somn uriaș a fost prins pe o balta de pescuit din Vestul Romaniei. Este vorba despre un pește de peste doi metri lungime și aproape 50 de kilograme. „Uriașul” era dorit de pescari de mulți ani.

- In America, un pescar care a prins un sturion gigant a fost amendat și trimis la inchisoare pentru 20 de zile. Barbatul a fost trimis la inchisoare din cauza unui incident care a avut loc in 2022. Pescarii care prindeau pește pe malul riului Columbia au declarat ofițerilor de poliție despre braconierii…

- In spațiul de locuit, culorile și texturile joaca un rol esențial in crearea unei atmosfere calduroase, pline de personalitate și armonie. Ele pot transforma o casa obișnuita intr-un camin, un birou steril intr-un spațiu care sa ofere inspirația necesara, sau o camera de odihna intr-o adevarata oaza…

- Solomon, Armando și Luis, de 31, 24 și 19 ani, sunt cei trei suspecti arestați pentru uciderea lui Sorin Eugen Anghel, despre care s-a zis, pe surse, ca ar fi fost varul interlopului Ghenosu din Dambovița și patron al unei firme de paza. Interlopii susțin ca a fost legitima aparare și ca victima, dar…

- Un impresionant somn de 42,4 kilograme și lungimea de doi metri a fost prins ieri in balta Ianculești. Pescarul fericit care a reușit aceasta captura remarcabila este Ioan Andreica din Satu Mare. In timp ce pescuia cu spinningul din barca, o adevarata bestie acvatica a atacat momeala artificiala. Din…

- In aceasta dupa amiaza, sub privirile neputincioase ale pescarilor care platesc taxe, trei indivizi braconau in voie pe fosta balta a AJVPS Maramureș, actualmente in administrarea Primariei Remetea Chioarului. Pescarii au filmat și totodata au sunat la 112. The post EXCLUSIV VIDEO Braconaj pe balta…

- La aproape doi ani de la inceputul razboiului din Ucraina, Vladimir Putin ramane increzator. In interviul cu Tucker Carlson publicat joi noapte, presedintele rus afirma ca infrangerea tarii sale este „imposibila”. „Au existat indemnuri pentru a provoca Rusiei o infrangere strategica pe campul de lupta”,…