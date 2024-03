Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de oameni de știința de la Fundația Hamai a anunțat descoperirea incitanta a cinci noi specii de vipere cu gene (Bothriechis schlegelii) in junglele din Columbia și Ecuador. Oamenii de știința au anunțat acest lucru intr-un raport publicat in Evolutionary Systematics. Descoperirile au fost…

- Un barbat de 48 de ani care era condamnat la inchisoare pentru viol și care se sustragerea executarii pedepsei a fost prins de polițiști in comuna Jidvei, județul Alba.Polițiștii Postului de Poliție Jidvei au identificat, in localitatea Balcaciu, comuna Jidvei, un barbat de 48 de ani, din Tarnaveni,…

- Un important șef al mafiei italiene, care a evadat dintr-o inchisoare din Sardinia folosind cearșafuri, a fost prins in Franța. Marco Raduano, care se afla pe lista Europol a celor mai cautați infractori din Europa, era la cina cu o tanara, intr-un restau

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Moinești au depistat, pe 29 ianuarie, un barbat de 41 de ani, din comuna Zemeș, urmarit la nivel național. Pe numele persoanei respective a fost emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii de catre Judecatoria Moinești, fiind condamnat la 3 ani și…

- Un traficant de droguri a fost prins in flagrant joi, 18 ianuarie, la Cluj, tocmai dupa ce vanduse droguri de mare risc. Acesta a fost trimis la Timișoara, deoarece era investigat de autoritațile de acolo.Cel in cauza are 27 de ani și a fost prins joi la Cluj, unde vindea 1,4 kg de droguri: 4-CMC, drog…

- A fost prins cu droguri, in propria locuința, in timpul unor percheziții. Aproape doi ani de inchisoare cu suspendare pentru un barbat din Alba, care nu se afla la prima abatere A fost prins cu droguri, in propria locuința, in timpul unor percheziții. Aproape doi ani de inchisoare cu suspendare pentru…

- Sorin Copilul de Aur a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru conducerea sub influența unor substanțe interzise și inca 6 luni pentru deținerea personala de droguri de mare risc. Executarea sentinței a fost suspendata de catre magistrați, dar Sorin Copilul de Aur va trebuie sa respecte…