Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat primul jucator care va pleca de la Dinamo, la finalul sezonului. Este vorba despre Ricardo Grigore, al carui contract cu formatia din Stefan cel Mare va expira la finalul acestei stagiuni. Ricardo Grigore a revenit la Dinamo in vara, acesta fiind crescut in academia „cainilor”. Pe parcursul…

- Fost jucator al Stelei, cu care a caștigat Cupa Campionilor in 1986, ar fi dispus s-o antreneze pe marea rivala Dinamo. Iar pentru ASA Targu Mureș ar lucra gratis! Ladislau Boloni a petrecut cea mai mare parte a carierei de jucator in Romania. La ASA Targu Mureș, apoi la Steaua, cu care a și caștigat…

- Victor Pițurca a vorbit despre rivalitatea dintre Steaua și Dinamo de dinainte de Revoluție și dezvaluie cum Mircea Lucescu voia sa antreneze echipa rivala. Fostul atacant al Stelei respinge ideea ca Valentin Ceaușescu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, o ajuta pe Steaua. Și susține ca Mircea Lucescu a vrut…

- Marius Lacatus a implinit 60 de ani pe 5 aprilie 2024. Cu ocazia zilei de naștere a legendei Stelei, Gazeta Sporturilor prezinta povestea transferului ratat la Dinamo, povestit chiar de Lacatuș la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Totul s-a intamplat pe vremea cand era la Brașov, iar conducatorul clubului…

- Stefan Odoroaba (43 de ani) a fost demis de pe banca divizionarei secunde CS Tunari. CS Tunari a mutat masiv in perioada de mercato din iarna. A adus fotbaliști cu nume la nivelul primei ligi, precum Atanas Trica, Adi Petre, Deniz Giafer, Valentin Borcea sau Mirko Ivanovski. Impactul nu a fost cel dorit…

- REE˜IEsA – Directorul Cristi Bobar, antrenorul Flavius Stoican E™i cAƒpitanul Alin Dudea au prefaE›at A®ntr-o conferinE›Aƒ de presAƒ partida cu CSA Steaua, de sA¢mbAƒtAƒ, de pe stadionul din Valea Domanului!A aEzNe aE™teaptAƒ un meci foarte important pentru noi, chiar dacAƒ se A®ntA¢lnesc douAƒ echipe…

- La doar 19 ani si jumatate, David Dinculescu a fost inclus in echipa etapei de doua ori la rand. Echipa masculina de volei CSM Constanta a dat lovitura in doua etape la rand in Divizia A1, invingand Dinamo pe litoral cu un categoric 3 0 , iar apoi Steaua in deplasare dupa un meci nerecomandat cardiacilor,…