(FOTO/UPDATE) Grav accident la Cilibia. Impact între un TIR și o mașină Sursa foto: DRDP Buzau UPDATE Traficul este blocat. In urma impactului cu autoturismul, TIR-ul s-a oprit pe toata lațimea șoselei. *ȘTIRE INIȚIALA Trafic dirijat pe DN2B, in Cilibia, in urma unui accident rutier produs in aceasta seara. ,,Din primele date, se pare ca este vorba de o coliziune intre un camion de mare tonaj și un autovehicul, o persoana este evaluata medical la acest moment.” , transmite IPJ Buzau. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

