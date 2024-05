Stiri pe aceeasi tema

- Emaramures va prezinta programul oficiilor religioase la sarbatoarea Invierii Domnului si din Saptamana Luminata la Parohia greco-catolica “Inaltarea Sfintei Cruci” din Baia Mare. Duminica, Invierea Domnului: ora 00.00 – Slujba Invierii; ora 8.00 – Rugaciunea rozarului si devotiunii; ora 9.00 – Sfanta…

- In vinerea Mare, Inaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinaului și al Intregii Moldove, a publicat Pastorala la Invierea Domnului. "Hristos a Inviat! Aceasta aleasa și sfinta zi, praznic al praznicelor, unește astazi cerul cu pamintul, oferindu-ne tuturor prilej de bucurie și veselie duhovniceasca…

- Programul oficiilor religioase la sarbatoarea Invierii Domnului pentru Parohia Greco Catolica Sfanta Maria din Baia Mare Joi, 02.05.2024, Vecernia cu Liturghia Sfantului Vasile cel Mare și Slujba Spalarii Picioarelor – 10:00 Denia celor 12 Evanghelii – 18:00 Vineri: Prohodul Domnului, de la ora 18:00…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a transmis, miercuri, un mesaj de Sfintele Pasti catre toți credincioșii ortodocși și greco-catolici din Romania, dar și din afara granițelor țarii. „Invierea Domnului este sarbatoarea iubirii smerite si milostive a lui Hristos cel ce a invins ura, violenta…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a transmis un mesaj de Sfintele Paști, evidențiind semnificația profunda a Invierii Domnului pentru credincioși. In cuvintele sale, Patriarhul subliniaza ca Invierea Domnului este o sarbatoare a iubirii smerite și milostive a lui Hristos, care a invins ura,…

- SIMPLU SI SANATOS… O saptamana si jumatate mai este pana la Invierea Domnului, iar credinciosii care au reusit sa tina pana acum tot postul aspru al Sfintelor Pasti au multa bucurie in inimi, pentru ca au putut sa se pregateasca in acest fel pentru „Sarbatoarea sarbatorilor si praznicul tuturor praznicelor”,…

- Cu ocazia solemnitații Invierii Domnului, Excelența Sa Iosif Csaba Pal, episcop diecezan de Timisoara, transmite urmatorul mesaj credincioșilor catolici: Dragi frați și surori in Cristos! Invierea lui Christos este mai mult decat o sarbatoare frumoasa Iubiți Frați și Surori in Cristos, Paștele este…

