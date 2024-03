Tim Cook spune că Apple Vision Pro se va lansa în acest an și în afara Statelor Unite Apple Vision Pro se gasește momentan (oficial) doar in Statele Unite, insa acest lucru se va schimba curand, pentru ca Apple a promis ca va aduce setul sau de realitate mixta și in alte piețe pana la sfarșitul lui 2024. Intr-o vizita in China efectuata in aceasta saptamana, Tim Cook, CEO-ul companiei din Cupertino, a confirmat ca piața chineza este una dintre cele in care Apple Vision Pro se va lansa in acest an. Aceasta este prima confirmare a celor de la Apple cu privire la o țara specifica in care va lansa headset-ul sau, pe care il numește computer spațial. Conform celor de la Reuters, Cook… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

