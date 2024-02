Medicament contra colitei ulcerative, aprobat de Comisia Europeană Comisia Europeana a aprobat un medicament al companiei Pfizer destinat tratamentului pacienților diagnosticați cu colita ulcerativa. Este vorba despre medicamentul Velsipity, susținut inca din decembrie de experții Agenției Europene a Medicamentului. Noua molecula poate fi folosita in cazul pacienților cu varste peste 16 ani și care nu au raspuns adecvat sau nu tolereaza tratamentul administrat pana acum. Aprobarea Comisiei Europene este valabila in toate cele 27 de țari ale Uniunii Europene și se bazeaza pe studii avansate care au demonstrat ca medicamentul a fost eficace in cazul pacienților… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

