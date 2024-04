vor deveni noul ‘centru de interes’ al Europei Poziția strategica a Romaniei, in contextul razboiului din Ucraina, are și efecte benefice pentru țara noastra. Județele Braila și Galați vor deveni noul ”centru de interes” al Europei, asta pentru ca in aceasta zona va fi amplasat hub-ul de reconstrucție pentru Ucraina, dar tot pentru Braila și Galați se construiește un nou aeroport. Investițiile pentru hub-ul regional destinat reconstrucției Ucrainei, investițiile in noul aeroport, dar și investițiile in porturile dunarene din Braila și Galați vor avea efecte benefice in economia celor 2 județe. Hub-ul logistic va concentra toate ajutoarele… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Birocrația a fost cea care a frinat procesul de recepționare a motorinei acordate in calitate de ajutor umanitar de Guvernul de la București. O spune ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, Agenția Rezerve Materiale a organizat patru…

- Din cauza obligației impusa de funcția pe care o deține in statul roman și a protocolului diplomatic, ca sa nu fie acuzat ca se folosește electoral de informații secrete, Marcel Ciolacu a preferat sa pastreze confidențialitatea informațiilor primite de la autoritațile ucrainene. Dar, presa este libera.…

- Astazi se implinesc 47 de ani de la unul dintre cele mai puternice seisme din Romania, și in care și-au pierdut viața peste 1.500 de persoane.Gheorghe Marmureanu spune ca urmatorul cutremur din Romania va veni mai repede decat ne așteptam, dar nu se va produce in perioada imediat urmatoare.„Sunt lucruri…

- Intrebat daca PNL sustine posibilitatea reunificarii Romaniei cu Basarabia, Nicolae Ciuca s-a referit la o unire sub umbrela Uniunii Europene. ”Am discutat cu autoritatile din Republica Moldova, incepand cu doamna presedinte, cu presedintele Parlamentului, iata am avut mai inainte cu primarii de dreapta…

- Intrebat daca PNL sustine posibilitatea reunificarii Romaniei cu Basarabia, Nicolae Ciuca s-a referit la o unire sub umbrela Uniunii Europene. ”Am discutat cu autoritatile din Republica Moldova, incepand cu doamna presedinte, cu presedintele Parlamentului, iata am avut mai inainte cu primarii de dreapta…

- DN25, cel mai circulat drum din judetul Galati, va fi modernizat si extins la patru benzi pe o distanta de aproximativ 40 de kilometri, dupa cum a anuntat luni, intr-un comunicat de presa, presedintele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea. Consiliul Judetean Galati a lansat licitatia pentru modernizarea…

- Un cutremur de 2,7 grade s-a produs, la ora 9:59, in zona seismica Vrancea, județul Vramcea, la adancimea de 21,8 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 17 km E de Focșani, 57 km NV de Galați, 64 km S de Barlad, 65 km NV de Braila, 74 km NE de Buzau.Anterior, s-au produs alte doua…

- Consiliului Județean Galați a aprobat implementarea unui proiect pilot de monitorizare a traficului pe drumurile pe care le are in administrare prin intermediul senzorilor instalați in asfalt. In cadrul ultimei ședinței a Consiliului Județean (CJ) Galați, a fost aprobat un proiect pilot de monitorizare…