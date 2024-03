Stiri pe aceeasi tema

- In cursa impotriva Tesla, producatorul auto chinez BYD iși dezvolta strategii peste hotare, inregistrand un succes imediat in vanzari, adesea la doar un an de la intrarea pe piața. Avand in vedere tensiunile politice in ceea ce privește exporturile chinezești de vehicule electrice catre SUA, compania…

- Industria mașinilor cu zero emisii nu trece prin cea mai buna perioada. Pe de-o parte avem situația incerta a ajutoarelor de la stat, pentru achiziția de mașini electrice, rețeaua de incarcare subdimensionata, iar de cealalta parte influxul de mașini electrice produse in China, a caror calitate este…

- Elon Musk considera ca producatorii de automobile electrice din China vor avea un succes ”semnificativ” in afara Chinei, chiar daca firma sa Tesla se confrunta cu o concurenta intensa din partea acestor companii, transmite CNBC, relateaza News.ro. ”Companiile de masini chineze sunt cele mai competitive…

- ”Companiile de masini chineze sunt cele mai competitive companii auto din lume. Asadar, cred ca vor avea un succes semnificativ in afara Chinei, in functie de ce fel de tarife sau bariere comerciale sunt stabilite”, a spus Musk la apelul Tesla privind veniturile, de miercuri. ”Sincer, cred ca, daca…

- Compania a redus preturile la masinile sale vandute in Germania, Franta, Norvegia si Tarile de Jos, potrivit datelor afisate pe site-urile web ale companiei din aceste tari. In Germania, modelul Model Y cu tractiune spate se vinde acum cu 42.990 de euro (46.760,65 USD), marcand o reducere de aproximativ…

- Compania chineza Xiaomi dezvaluie primul model de mașina electrica. SU7 iși propune sa rivalizeze cu Porsche sau Tesla. Xiaomi este cunoscut pentru producția de telefoane și gadget-uri,aventurarea sa pe piața mașinilor electrice fiind o premiera. Sedanul SU7, unde SU reprezinta prescurtarea pentru „Speed…

- Lei Jun, cofondatorul și CEO-ul Xiaomi, a dezvaluit primul vehicul electric al companiei, marcand intrarea producatorului chinez de smartphone-uri pe piața extrem de competitiva a vehiculelor electrice din țara. Miliardarul nu a dezvaluit o data exacta de lansare sau prețul pentru modelul SU7, prescurtare…

- Producatorul auto rus Avtotor a prezentat recent modelul Amber, prima mașina electrica ruseasca. Internauții au luat insa in ras mașina care ar trebui sa concureze cu Tesla, scrie Le Figaro.