Acţiunile Tesla au scăzut luni cu 3% şi cele ale Li Auto din China cu 8%, după ce companiile au redus preţurile vehiculelor lor electrice Gigantul american de vehicule electrice Tesla a redus duminica pretul de pornire al automobilului Model 3 in China la 231.900 de yuani (32.000 de dolari), o reducere de 14.000 de yuani. Tesla a redus preturile si pe alte piete majore, cum ar fi Germania. Intre timp, Li Auto a redus preturile pentru modelele sale, inclusiv L7, L8, L9 si noul SUV Mega lansat, a spus luni pe contul sau de Weibo. Se pare ca reducerile de preturi sunt de pana la 30.000 de yuani. Verificarile efectuate de CNBC pe site-urile web Tesla si Li Auto au aratat luni ca vehiculele lor erau listate la preturile actualizate.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de vehicule electrice al lui Elon Musk a scazut preturile pentru varianta de baza Model Y la 42.990 de dolari, in timp ce variantele cu autonomie si performante mai mari sunt acum la preturi de 47.990 de dolari si, respectiv, 51.490 de dolari, potrivit site-ului sau. Versiunea de baza a…

- Producatorul auto poarta discutii cu guvernul italian cu privire la un plan de inversare a tendintei multianuale de scadere a productiei in tara si de a o aduce inapoi la un milion de unitati pana la sfarsitul acestui deceniu, implicand o crestere globala a productiei de aproximativ 25% in comparatie…

- XPeng, o noua marca de mașini electrice, s-a lansat oficial pe piața din Germania. Pentru inceput, marca asiatica va comercializa doua modele pe aceasta piața: un SUV și o berlina. Evident, ambele modele vor fi exclusiv electrice. Cele doua modele vor fi comercializate pe aceasta piața incepand din…

- ”Obiectivul Xiaomi SU7 este sa fie cel mai frumos sedan, cel mai bun de condus si cel mai inteligent sedan de sub 500.000 de yuani (69.328 USD)”, a spus Lei intr-o postare pe serviciul chinez de socializare Weibo. Este prima data cand Xiaomi confirma limita superioara a intervalului de preturi. Joi,…

- Producatorul auto de lux detinut de Volkswagen spune ca noul ”Premium Platform Electric” deschide noi niveluri de tehnologie pentru Audi, inclusiv un timp rapid de reincarcare a vehiculelor electrice pentru o autonomie de 158 de mile (254 km) in 10 minute. Vehiculul introduce urmatoarea generatie de…

- Ford Motor a redus preturile SUV-ului sau electric Mustang Mach-E cu pana la 8.100 de dolari. Asta dupa ce vanzarile au scazut puternic in ianuarie, transmite Reuters. Versiunea Mach E a modelului anului 2023 are acum un pret de vanzare cu amanuntul sugerat de 39.895 USD, in scadere de la 42.995 USD,…

- Versiunea Mach E a modelului anului 2023 are acum un pret de vanzare cu amanuntul sugerat de 39.895 USD, in scadere de la 42.995 USD. Versiunea de varf Mach-E GT va costa cu aproximativ 7.600 USD mai putin, respectiv 52.395 USD. Alte versiuni, inclusiv versiunea premium cu autonomie extinsa, vor avea…

- In ultima luna din 2023, Germania a eliminat bonusul pe care statul il acorda pentru achiziția de mașini cu zero emisii. In consecința, producatorii de automobile s-au vazut nevoiți sa scada prețurile. Inclusiv Dacia a scazut prețul modelulu Spring cu 10.000 de euro. Deloc surprinzator, vanzarile de…