Producţia de vehicule a Stellantis în Italia a scăzut cu 10% în primul trimestru Producatorul auto poarta discutii cu guvernul italian cu privire la un plan de inversare a tendintei multianuale de scadere a productiei in tara si de a o aduce inapoi la un milion de unitati pana la sfarsitul acestui deceniu, implicand o crestere globala a productiei de aproximativ 25% in comparatie cu anul trecut. Datele din primul trimestru ”indeparteaza Stellantis de tinta unei productii de un milion de vehicule”, a declarat seful FIM-CISL Ferdinando Uliano, prezentand un raport trimestrial privind nivelurile de productie ale Stellantis. Grupul auto franco-italian a spus ca obiectivul de productie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

