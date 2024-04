Piaţa smartphone-urilor a crescut în primul trimestru al anului Urmare a acestei evolutii, piata smartphone-urilor a crescut cu 7,8% in primul trimestru fata de aceeasi perioada a anului trecut. Dupa ce Apple a dominat anul trecut, primul trimestru al acestui an a adus o scadere importanta pentru producatorul american, concomitent cu o redresare pentru Samsung. In fapt, Apple a fost producatorul cu cea mai mare scadere din top 5, vanzarile de iPhone-uri scazand cu 9,6% in aceeasi perioada, ceea ce a facut ca Apple sa se situeze pe locul doi. Liderul pietei a fost Samsung, cu 60,1 milioane de unitati livrate si o cota de 20,8% din piata. Xiaomi, Transsion si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile de smartphone-uri ale Apple au scazut cu aproximativ 10% in primul trimestru din 2024, afectate de intensificarea concurenței din partea producatorilor de smartphone-uri Android care aspira la poziția de lider, arata datele firmei de cercetare IDC, citate de agenția Reuters.

- Chiar daca am avut Xiaomi 14 Ultra la test pentru o perioada foarte scurta, nu am putut sa nu il includem intr-o comparație directa cu doua dintre cele mai performante smartphone-uri din piața: iPhone 15 Pro Max și Galaxy S24 Ultra de la Samsung , modele pe care le aveam deja la indemana in redacție.…

- Din februarie anul trecut, cand a lansat a doua versiune a castii sale pentru jocuri in realitate virtuala, Sony a produs peste doua milioane de unitati, sustin surse din cadrul companie citate de Bloomberg. Cifra s-a dovedit a fi prea optimista, mai ales ca vanzarile castii au scazut in fiecare trimestru…

- Long time, no see, cum s-ar spune in popor, sau mai degraba „no read”, cel puțin atunci cand vine vorba despre telefoane. Iata ca avem parte de o revenire și astazi analizam noul smartphone al celor de Xiaomi, in speța clientul nostru de astazi, Xiaomi 14. Nu pot sa spun sa nu mi-au suras ochii atunci…

- Apple a dominat piata de smartphone-uri in 2023 mai copios decat a facut-o vreodata. Top 10 al celor mai vandute smartphone-uri, conform analizei Counterpoint, este compus din sapte iPhone-uri, urmate de trei dispozitive Samsung. iPhone 14, iPhone 14 Pro Max si iPhone 14 Pro au fost cele mai vandute…

- ”Ne-am descurcat destul de bine anul trecut, desi am avut o revizuire in scadere a valorii activelor destul de mare in primul trimestru”, a declarat duminica presedintele Foxconn, Liu Young-way, referindu-se la o reducere de valoare legata de participatia sa de 34% la producatorul japonez de electronice…

- Grupul american Apple a reusit sa puna capat unui sir de 12 ani in care rivalul sud-coreean Samsung Electronics a fost cel mai mare vanzator de smartphone-uri din lume, in conditiile in care cota de piata a producatorului telefoanelor iPhone a urcat pana la 20% in 2023, potrivit firmei de cercetare…

- Primele rapoarte de vanzari pentru anul 2023 incep sa apara, iar in 2024 pare ca avem un nou „lider” al vanzarilor de smartphone-uri. Dupa aproape 10 ani pe primul loc, Samsung, pana acum lider incontestabil al pieței de smartphone-uri, cedeaza locul catre Apple, compania care produce și unele dintre…