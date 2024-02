Cele mai vândute şapte smartphone-uri din 2023 au fost iPhone-uri Apple a dominat piata de smartphone-uri in 2023 mai copios decat a facut-o vreodata. Top 10 al celor mai vandute smartphone-uri, conform analizei Counterpoint, este compus din sapte iPhone-uri, urmate de trei dispozitive Samsung. iPhone 14, iPhone 14 Pro Max si iPhone 14 Pro au fost cele mai vandute smartphone-uri la nivel global in 2023, urmate de iPhone 13 si trei modele din seria iPhone 15. De remarcat, in cazul Apple, ca in top nu apare niciun model Plus din niciuna dintre cele mai recente trei generatii de iPhone. Dupa cele sapte iPhone-uri vin trei telefoane Samsung: Galaxy A14 5G, Galaxy… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Telefoanele mobile din „epoca stramoșilor” au devenit adevarate comori, fiind vandute acum la prețuri exorbitante, unele chiar comparabile cu prețul a trei Dacia Spring noi. Telefonul mobil a devenit un obiect indispensabil in viața noastra de zi cu zi. Pe parcursul vieții, fiecare dintre noi ajunge…

- ”Ne-am descurcat destul de bine anul trecut, desi am avut o revizuire in scadere a valorii activelor destul de mare in primul trimestru”, a declarat duminica presedintele Foxconn, Liu Young-way, referindu-se la o reducere de valoare legata de participatia sa de 34% la producatorul japonez de electronice…

- Parteneriatul Samsung – Google pare ca este mai puternic ca niciodata, intrucat o alta funcție care a debutat mai intai pe Pixel, va veni și pe modelele de top din gama Galaxy. Este vorba despre Car Crash Detection, funcția care poate detecta daca ai fost sau nu implicat intr-un accident rutier și poate…

- iOS 17.3 este disponibil de luni seara, 22 ianuarie, acesta aducand o functie menita sa ingreuneze efortul hotilor de a prelua controlul asupra dispozitivelor.Noua facilitate, numita Stolen Device Protection, incearca sa mentina securitatea datelor personale in cazul iPhone-urilor furate. In…

- Cel mai probabil, Apple va integra inca un buton nou pe generația iPhone 16, pe partea din dreapta. Spre diferența de Action Button-ul de pe generația 15 Pro , noul „Capture Button” va fi unul de tip „solid state”, care nu va putea fi apasat fizic, insa va folosi senzori pentru a detecta apasarile și…

- Samsung tocmai a anunțat oficial noile smartphone-uri Galaxy S24, echipate cu noile funcții Galaxy AI, iar noi am vazut deja telefoanele in cadrul a doua sesiuni de hands on, unul la CES 2024 și unul chiar aici, in București, inainte de dezvaluirea oficiala. Exista trei categorii de noutați atunci cand…

- Primele rapoarte de vanzari pentru anul 2023 incep sa apara, iar in 2024 pare ca avem un nou „lider” al vanzarilor de smartphone-uri. Dupa aproape 10 ani pe primul loc, Samsung, pana acum lider incontestabil al pieței de smartphone-uri, cedeaza locul catre Apple, compania care produce și unele dintre…

- Anul trecut a adus cele mai mici vanzari de smartphone-uri din ultimul deceniu pe plan mondial, iar poziția de lider a fost preluata de Apple, care a detronat in premiera Samsung, arata datele IDC.