Studiu Canalys: Piața de smartphone-uri a crescut cu 11% în primul trimestru al anului 2024 Potrivit ultimului raport Canalys, livrarile globale de smartphone-uri au crescut cu 11% in primul trimestru al anului 2024. Cererea consumatorilor a caștigat a crescut datorita climatului economic mai favorabil. Samsung a recuperat primul loc cu o cota estimata de piața de 20%, susținuta de o cerere puternica pentru seria Galaxy S24 și Galaxy AI. Apple s-a clasat pe locul doi cu o cota de piața de 16%, cu o cerere mai puțin spectaculoasa pentru iPhone-urile sale, mai ales dupa un trimestru foarte bun Q4 din 2023, unul in care compania din Cupertino a ocupat primele locuri. Xiaomi completeaza… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

