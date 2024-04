Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile petrolului au scazut cu 1 dolar, dupa o pana majora de curent la o rafinarie americana și pe masura ce inflația staruitoare a slabit speranțele de reduceri a ratelor dobanzilor din SUA in viitorul apropiat, dar temerile ca Iranul ar putea ataca interesele israeliene au menținut țițeiul in…

- ”Fapte: Rata anuala a inflatiei a scazut la 6,6% in martie, de la 7,2% in februarie – INS. PIB-ul Romaniei a ajuns in 2023 la cel mai mare nivel din istoria tarii, peste 1600 mld lei – INS. Numarul romanilor aflati in saracie extrema (deprivare materiala si sociala severa) a scazut cu 855.000 in 2023…

- Producatorul auto poarta discutii cu guvernul italian cu privire la un plan de inversare a tendintei multianuale de scadere a productiei in tara si de a o aduce inapoi la un milion de unitati pana la sfarsitul acestui deceniu, implicand o crestere globala a productiei de aproximativ 25% in comparatie…

- Ministerul Educatiei isi cere scuze dupa ce a publicat un raport care conținea datele personale ale copiilor minori implicați in cazul de la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu din București. Din documentul transmis de minister puteau fi dezvaluite atat numele și cat si alte date privind elevul care…

- Indicele ROBOR la 3 luni a scazut la 6,07%, de la 6,08%. Indicele ROBOR la 3 luni este cel in funcție de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei. Indicele ROBOR la 6 luni a scazut la 6,10%, de la 6,11%. Indicele de referința pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) a crescut…

- O crestere uluitoare indusa de inteligenta artificiala a actiunilor Nvidia a dus evaluarea companiei de la 1.000 de miliarde de dolari la peste 2.000 de miliarde de dolari in doar noua luni, depasind Amazon.com, Alphabet, compania mama Google, si Saudi Aramco. Capitalizarea bursiera a Nvidia se situeaza…

- Brandul german de moda a fost pe cale de a ajunge la cea mai proasta zi de tranzactionare din 2016, dupa ce a declarat ca se asteapta ca vanzarile sa creasca mai lent in anul viitor, in ciuda faptului ca au ajuns la 4,2 miliarde de euro (4,6 miliarde de dolari) in 2023 – o crestere de 18% fata de anul…

- Analistii, care credeau deja ca tinta PS5 a Sony este prea inalta, au declarat pentru CNBC ca o problema mai mare pentru companie este reprezentata de marjele sale in scadere pentru afacerile sale cu jocuri. Sony a anuntat ca se asteapta sa vanda 21 de milioane de unitati de PS5 in anul fiscal care…