Datele referitoare la pIB sunt ajustate la sezonalizate si inflatie. Economistii chestionati de Dow Jones anticipasera o crestere economica de 2,4% ,dupa un avans de 3,4% in trimestrul al patrulea din 2023 si de 4,9% in perioada anterioara. Cheltuielile consumatorilor au crescut cu 2,5% in aceasta perioada, in scadere fata de un avans de 3,3% in trimestrul al patrulea si sub estimarea de 3% a Wall Street. Investitiile fixe si cheltuielile guvernamentale la nivel de stat si local au contribuit la mentinerea PIB-ului pozitiv in primul trimestru, in timp ce o scadere a investitiilor private in stocuri…