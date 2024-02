Bursele europene au închis marţi în scădere, din cauza inflaţiei peste aşteptări din SUA Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat sesiunea in scadere cu 1%, continuand evolutia descendenta din ziua anterioara. Pierderile au fost conduse de un declin de 27% al sectorului tehnologic, in timp ce actiunile din serviciile financiare au pierdut 1,7%. Pierderile s-au adancit dupa ce noi date au aratat ca inflatia din SUA a accelerat peste asteptari in ianuarie, deoarece preturile incapatanat de ridicate pentru locuinta au strans consumatorii. Indicele principal al preturilor de consum a crescut cu 0,3% de la luna la luna si cu 3,1% anual, a raportat Biroul de Statistica a Muncii, depasind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele regional Stoxx 600 a incheiat ziua cu o crestere de 0,1%, dupa ce i marti a inchis la cel mai inalt nivel din ultimii doi ani. Actiunile din sectorul auto au inregistrat o crestere de 1,1%, in timp ce actiunile din sectorul retail au scazut cu peste 2,1%. Indicele Stoxx 600 a consemnat un avans…

- Produsul intern brut, o masura a tuturor bunurilor si serviciilor produse, a crescut cu o rata anualizata de 3,3% in trimestrul patru din 2023, potrivit datelor ajustate sezonier si pentru inflatie. Aceasta, comparativ cu estimarea consensului de pe Wall Street, pentru un castig de 2% in ultimele trei…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,78%. Actiunile si-au extins castigurile dupa deschiderea bursei din SUA, deoarece indicii Dow Jones Industrial Average si S&P 500 au urcat la maxime record. Actiunile companiilor de tehnologie au crescut cu 2,1%, in timp ce titlurile bancilor si…

- Dupa o sesiune agitata, indicele regional Stoxx 600 a terminat ziua cu 0,77% mai jos, toate sectoarele fiind in teritoriu negativ. Actiunile bancilor au scazut cu 1,9%, iar cele ale utilitatilor au scazut cu 1,23%. Actiunile retailerului britanic Marks & Spencer au coborat cu 4,5%, spre partea de jos…

- In penultima saptamana din 2023, leul a fost stabil fața de euro, la fel ca și indicii ROBOR, iar dolarul, francul elvețian și lira sterlina au fost mai volatile. Moneda naționala a profitat de creșterea ofertei comerciale de valuta, companiile achitand taxele și impozitele la bugetul de stat, și de…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in declin 0,27%, dupa ce a stagnat mare parte a sedintei de tranzactionare. Totusi, actiunile companiilor de petrol si gaze au crescut cu 1,16%, deoarece preturile petrolului au crescut ca urmare a preocuparilor legate de tensiunile din Marea Rosie, in…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,9%, iar in timpul tranzactiilor a atins cel mai ridicat nivel din ianuarie 2022. Actiunile miniere au crescut cel mai mult, cu 3%, si aproape toate sectoarele si bursele majore au terminat ziua in teritoriu pozitiv. Actiunile companiilor de asigurari…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,4%. Actiunile tehnologice au avut cea mai mare crestere, cu 2%, iar majoritatea sectoarelor si burselor majore au incheiat sesiunea in teritoriu pozitiv. Nivelul sub asteptari al inflatiei din SUA, pentru luna octombrie, anuntat marti,…