Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat cu 0,4%, majoritatea sectoarelor si burselor majore fiind in teritoriu pozitiv. Actiunile tehnologice au urcat cu 1,35%, sectorul determinand, de asemenea, castiguri in Statele Unite, in timp ce actiunile sectorului media au scazut cu 0,5%. Bugetul Regatului Unit…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in scadere cu 0,27%, marea majoritate a sectoarelor terminand in rosu. Actiunile companiilor din minerit au scazut cu 0,9%, in timp ce titlurile companiilor de utilitatil au crescut cu 1,8%. Analistii se asteapta ca BCE sa mentina ratele dobanzilor nemodificate,…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,6%, bursele majore si majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu pozitiv. Actiunile din constructii au crescut cu 1,1%, in timp ce titlurile companiilor de petrol si gaze au scazut cu 0,9%. Indicele sectorului automo a crescut cu…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat sesiunea in scadere cu 1%, continuand evolutia descendenta din ziua anterioara. Pierderile au fost conduse de un declin de 27% al sectorului tehnologic, in timp ce actiunile din serviciile financiare au pierdut 1,7%. Pierderile s-au adancit dupa ce noi date…

- Indicele regional Stoxx 600 a incheiat ziua cu o crestere de 0,1%, dupa ce i marti a inchis la cel mai inalt nivel din ultimii doi ani. Actiunile din sectorul auto au inregistrat o crestere de 1,1%, in timp ce actiunile din sectorul retail au scazut cu peste 2,1%. Indicele Stoxx 600 a consemnat un avans…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,78%. Actiunile si-au extins castigurile dupa deschiderea bursei din SUA, deoarece indicii Dow Jones Industrial Average si S&P 500 au urcat la maxime record. Actiunile companiilor de tehnologie au crescut cu 2,1%, in timp ce titlurile bancilor si…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in declin 0,27%, dupa ce a stagnat mare parte a sedintei de tranzactionare. Totusi, actiunile companiilor de petrol si gaze au crescut cu 1,16%, deoarece preturile petrolului au crescut ca urmare a preocuparilor legate de tensiunile din Marea Rosie, in…

- Indicele principal DAX 40 al Bursei de la Frankfurt a depasit pentru prima data pragul de 17.000 puncte, transmite DPA, potrivit Agerpres. Joi dimineata, indicele principal DAX 40 a urcat cu 1,4%, ajungand la 17.002 puncte, dupa ce miercuri Rezerva Federala a SUA (Fed) a mentinut rata dobanzii la…