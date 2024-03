Inflaţia din SUA se moderează, iar cheltuielile de consum susţin economia Raportul de vineri al Departamentului de Comert a aratat, de asemenea, ca cheltuielile consumatorilor au crescut luna trecuta cel mai mult din ultimul an, subliniind rezistenta economiei. Statele Unite continua sa depaseasca performantele economice ale altor economii majore, in ciuda costurilor mai mari ale imprumuturilor, datorita puterii persistente a pietei muncii. ”Inflatia serviciilor de baza incetineste si va continua probabil pe tot parcursul anului”, a declarat Jeffrey Roach, economist sef la LPL Financial din Charlotte, Carolina de Nord. ”Pana cand Fed se va reuni in iunie, datele ar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

