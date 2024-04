Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia din zona euro a incetinit la 2,4% in martie, potrivit datelor semnal publicate miercuri de agentia de statistica a Uniunii Europene, stimuland asteptarile privind reducerea ratelor dobanzilor din vara, transmite CNBC. Economistii chestionati de Reuters estimasera ca inflatia se va mentine constanta…

- Inflatia din zona euro a incetinit la 2,4% in martie, potrivit datelor semnal publicate miercuri de agentia de statistica a Uniunii Europene, stimuland asteptarile privind reducerea ratelor dobanzilor din vara, transmite CNBC. Romania conduce topul pentru a treia luna consecutiv, scrie News.ro. Economistii…

- Raportul de vineri al Departamentului de Comert a aratat, de asemenea, ca cheltuielile consumatorilor au crescut luna trecuta cel mai mult din ultimul an, subliniind rezistenta economiei. Statele Unite continua sa depaseasca performantele economice ale altor economii majore, in ciuda costurilor mai…

- Polonia va incepe sa verifice calitatea cerealelor ucrainene din toate transporturile care tranziteaza țara, a anunțat luni Michal Kolodziejczak, viceministrul polonez al agriculturii, citat de Reuters . Anunțul sau vine in contextul in care agricultorii polonezi și-au reluat vinerea trecuta protestele, blocand…

- Fermierii italieni ameninta ca intra cu utilajele pe strazile Romei sau ca vor merge cu tractoarele la Festivalul Sanremo. La Bergamo, ei au intrat cu utilajele pe strazi si au afisat bannere cu mesaje precum – ”Ati vrut sclavi, ati gasit rebeli”, ”Lasati-i sa munceasca pe mama si pe tata!” sau ,,Faina…

- Cresterile anuale ale preturilor de baza au fost de 2,8%, in conformitate cu previziunile economistilor intervievati de Reuters. Inflatia a fost de 2,9% in decembrie, in crestere de la 2,4% in noiembrie, in mare parte din cauza incetarii masurilor de sustinere a preturilor energiei. Inflatia de baza…

- Cifrele anuntate sunt mai mari decat previziunile analistilor de la Bloomberg si Factset, care se asteptau la o scadere a PIB-ului Eurozonei cu 0,1% in perioada octombrie-decembrie si la intrarea in recesiune tehnica, definita ca doua trimestre consecutive de scadere. Pe ansamblul anului trecut, cele…

- Discutat in PNL și in coaliție in aceasta perioada, scenariul plecarii lui Klaus Iohannis, la președinția Consiliului European, e ”rostogolit” de presa. Intre timp, Katalin Novak, președintele Ungariei, a dat ca sigura preluarea presedintiei. Ba, mai mult, ea da asigurari ca Ungaria va fi un bun președinte…