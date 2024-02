Fermierii au organizat in mai multe state europene demonstratii pentru a-si exprima furia fata de preturile scazute ale produselor, cresterea costurilor, importurile ieftine si constrangerile impuse de eforturile Uniunii Europene de a lupta impotriva schimbarilor climatice, cerand interventia autoritatilor. Protestele s-au atenuat deocamdata in Franta si Germania, dar par sa creasca in intensitate in tari precum Spania si Italia, unde grupuri de fermieri s-au adunat in afara Romei cu tractoarele, iar o organizatie ameninta ca daca nu va primi un raspuns pana sambata la pranz, agricultorii vor…