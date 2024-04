PNL a depus dosarele de candidatură pentru Primăria și Consiliul Local Ploiești N. D. Vinerea trecuta, PNL a depus documentele necesare inregistrarii candidaturilor atat pentru funcția de primar al municipiului Ploiești, cat și pentru Consiliul Local Ploiești, fiind, de altfel, primul partid care a depus dosarele complete pentru alegerile locale din 9 iunie. Pentru funcția de primar al municipiului reședința de județ, candidat este Bogdan Nica, managerul Spitalului Județean de Urgența Ploiești, acesta venind insoțit la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Ploiești, amenajat la parterul sediului Primariei Ploiești, atat de președintele Organizației Ploiești a PNL, senatorul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

