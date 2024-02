V. Stoica Partidul Romania in Acțiune, condus de Mihai Apostolache, a facut o mișcare interesanta pentru alegerile locale din acest an: Simona Dolniceanu, actual director al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, va candida la postul de primar al municipiului-reședința de județ din partea acestei formațiuni politice. Pana in prezent, este prima femeie care și-a anunțat candidatura la funcția de edil-șef al Ploieștiului. ”Va prezentam persoana pe care noi o consideram potrivita pentru a ocupa fotoliul de primar al municipiului Ploiești: un profesionist, un om care cunoaște sistemul administrației…