- „Vorbim de fenomene de iarna in special in zona montana acolo unde pana in seara aceasta nisnorile vor continua. De altfel, ramane in vigoare pana in aceasta seara la ora 20 informarea meteorologica ce vizeaza cantitati de precipitatii moderate cantitativ, 10-15 litri pe metru patrat, ninsori in zona…

- In urma cu cinci ani, Luiza Apostu a pornit intr-o calatorie pe la școli care folosesc metode alternative de invațare din Olanda, Belgia, Spania și Mexic, scrie publicația Școala 9. S-a intors in țara și a inființat Rubik, un centru care azi funcționeaza in regim afterschool, care nu are profesori,…

- Primarul municipiului Onești, Laurențiu Neghina, a facut o declarație privind angajamentul administrației locale pentru modernizarea infrastructurii urbane. Neghina a subliniat ca municipalitatea este hotarata sa accelereze lucrarile de modernizare și sa transforme orașul intr-un mediu mai placut și…

- Mihaela Cambei (21 de ani), legitimata la CSM Onești (Bacau), s-a impus in fața tuturor sportivelor participante la Campionatele Europene de haltere de la Sofia (Bulgaria), la categoria 49 de kilograme.

- Laurențiu Neghina, primarul municipiului Onești, județul Bacau, ar putea candida din partea PSD la alegerile locale din 2024. In urma cu patru ani, Neghina caștiga al doilea mandat din partea Partidului Mișcarea Populara, cu peste 42%, in dauna contracandidatului social-democrat, primarul de atunci,…

- Un barbat, de 26 de ani, din județul Hunedoara, care era condamnat la un an și 3 luni de inchisoare, pentru furt calificat, a fost adus din Spania, avand emis de catre Judecatoria Petroșani pe numele lui un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea.Totodata, un alt barbat, de 56 de ani, din județul…

- Chimcomplex S.A. Borzești, cu sediul in Onești, Str. Industriilor nr. 3, Jud. Bacau, angajeaza pentru punctul de lucru situat in Sat Cazaci, Comuna Tarcau, Jud. Neamț: ADMINISTRATOR (bunuri mobile și imobile) Condiții: studii medii (liceul) cunoștinte avansate de calculator (word, excel, powerpoint,…