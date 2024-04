Stiri pe aceeasi tema

- Documentele recent declasificate, cunoscute sub numele de "General Nuclear War" (Razboi nuclear general), pastrate in secret strict de guvernul american, dezvaluie ca, in ipoteza unei catastrofe nucleare, Washington DC ar putea fi primul oraș anihilat, conform dailystar.co.uk.

- Guvernul britanic a transmis ca a deplasat „mai multe avioane de lupta și cisterne de realimentare suplimentare” in Orientul Mijlociu, dupa atacul Iranului asupra Israelul. Guvernul britanic a anunțat astazi consolidarea prezenței sale militare in Orientul Mijlociu, ca raspuns la atacul cu drone iraniene…

- Perspectiva unui razboi regional major in Orientul Mijlociu atarna in balanța duminica dimineața, cand cabinetul de razboi al lui Benjamin Netanyahu urmeaza sa se intalneasca pentru a decide raspunsul Israelului la atacul Iranului cu drone și rachete.

- Astazi este Ziua Instituției Prefectului, iar Marcel Ciolacu a transmis un mesaj important. Premierul a scris pe Facebook la ce se așteapta de la prefecții din Romania, mai ales in an electoral. Premierul Marcel Ciolacu a revenit pe Facebook cu un mesaj important, cu prilejul Zilei Institutiei Prefectului.…

- Razboi in Ucraina, ziua 768. Un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova susține ca toate urmele crimelor masacrului de saptamana trecuta, in care au murit 143 de persoane, duc catre regimul de la Kiev.

- Rușii au atacat orașul natal al lui Zelenski: O racheta a lovit un bloc, sunt zeci de victimeDoua persoane au murit și alte 30 au fost fost ranite dupa ce o racheta ruseasca a lovit un bloc de apartamente dintr-un oraș din centrul Ucrainei, a declarat Volodimir Zelenski, potrivit SkyNews.Atacul…

- O nava de razboi a rușilor a fost distrusa in Marea Neagra, in apropiere de Crimeea, au anunțat reprezentanții armatei ucrainene. Atacul a avut loc miercuri. Ucrainenii au folosit drone, potrivit Sky News.

- Avocatul Gabriel Biriș a fost invitat la Dialogurile Puterii unde a vorbit de spre fiscalitate, despre predictibilitate, despre masurile electorale sau clientelare. De ce este important ca legislația fiscala sa aiba un anumit grad de certitudine pe termen lung, in așa fel incat companiile mici, mari,…