Julius Robert Oppenheimer, deși poate nu este la fel de celebru ca Albert Einstein, a jucat un rol absolut crucial in istorie in calitatea sa de fizician. El a fost liderul principal al "Proiectului Manhattan" intre anii 1942 și 1946, o inițiativa majora a Statelor Unite cu scopul dezvoltarii primei bombe atomice.

Nascut in New York in anul 1904, din parinți de origine evreiasca germana, Oppenheimer a demonstrat un talent de excepție atat in domeniul științelor, cat și in cel umanist. Dupa ce și-a obținut doctoratul in fizica in Germania, el a devenit profesor la prestigioasa Universitate din…