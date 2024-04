Stiri pe aceeasi tema

- Un afroamerican, Frank Tyson, in varsta de 53 de ani, care a fost eliberat conditionat recent de la inchisoare, suspectat de faptul ca era implicat intr-un accident rutier, a murit in timpul arestarii, la 18 aprilie, intr-un bar frecventat de veterani, in statul Ohio, intr-o scena care aminteste moartea…

- Ca urmare a apariției in mediul online a unei postari video, in care o persoana ar fi aruncat in raul Someș un animal din specia canina,... The post INFRACȚIUNE Un barbat a aruncat in raul Someș un caine first appeared on Informatia Zilei .

- Tragedie la Constanta Mai multe echipaje de politie si cadre medicale s au deplasat in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 23.30, la Casa de Cultura, acolo unde un barbat a murit.La fata locului a fost identificat un barbat care ar fi cazut de la etajul sase a unui bloc din aceasta zona.IPJ Constanta…

- Este doliu in presa din Romania dupa moartea lui Florin Bratescu, cel care a fost primul prezentator barbat din istoria Romaniei. A murit Florin Bratescu, celebrul jurnalist al TVR, care a fost și primul barbat prezentator din istoria țarii noastre. De asemenea, regretatul jurnalist a fost si primul…

- Autoritațile mexicane investigheaza moartea a opt migranți chinezi dupa ce barca lor s-a rasturnat, informeaza Rador Radio Romania. O barca ce transporta migranți chinezi s-a rasturnat in largul coastei statului mexican Oaxaca. Opt migranți au murit in urma incidentului, iar autoritațile mexicane…

- Tragedie in Valcea. Barbat de 57 de ani, mort pe loc si alte 4 persoane, in stare grava la spital. Un autoturism s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara Noaptea trecuta, in localitatea Dragoesti, un sofer de 57 de ani si-a pierdut viata dupa ce masina sa a intrat in coliziune cu o autoutilitara, iar…

- Un barbat de 42 de ani a murit dupa ce s-a aruncat intre vagoanele unui tren aflat in mers, la Plostina. Omul se așezase inițial in fața locomotivei, dar s-a retras cand conducatorul locomotivei l-a atentionat sa paraseasca sinele.