Accident grav pe podul Basarab! Sunt mulți răniți Podul Basarab din București a devenit scena unui accident grav duminica seara, care a blocat o bretea și a mobilizat numeroase echipe de intervenție. La fața locului s-a deplasat dispozitiv impresionant de mașini SMURD, pompieri, ambulanțe și poliție, aliniate pe pod pentru a prelua victimele și a gestiona situația de urgența. Potrivit informațiilor furnizate de […] The post Accident grav pe podul Basarab! Sunt mulți raniți appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un accident grav a avut loc, duminica seara, pe Podul Basarab din Capitala, potrivit informatiilor care circula pe retelele de socializare iesirea spre cartierul Militari fiind blocata. La fata locului se afla multe echipaje de politie, ambulanta si pompieri, informeaza News.ro.

