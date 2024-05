Stiri pe aceeasi tema

- Doi pacienți aflați in stare critica, victime ale unui accident rutier, au fost transferați joi simultan de la Suceava la București cu o aeronava SMURD Bombardier Learjet 75. Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a transmis un comunicat conform caruia o astfel de ...

- Doua persoane au ajuns la spital, duminica seara, in urma unui accident rutier produs pe DN7, la intrare in orașul Nadlac, in care au fost... The post Nadlac: Doua victime transportate la spital in urma unui accident rutier appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Trei persoane au ajuns la spital in urma unui grav accident rutier produs, astazi, la intrarea in localitatea Lețcani, dinspre Podu Iloaiei. In incident au fost implicate trei autoturisme, unul dintre acestea rasturnandu-se in momentul impactului. La fața locului au intervenit mai multe echipaje ale…

- Un accident teribil a avut loc, joi seara, pe Bulevardul Iuliu Maniu din București.Din primele date, conducatorul unei motociclete a intrat intr-un autobuz al RATB, iar motorul ar fi ajuns sub mijlocul de transport. Deocamdata, nu se cunoaște starea motociclistului.La fața locului au ajuns polițiștii…

- Traficul este ingreunat, vineri seara, pe drumul national DN 2, la iesire din Urziceni catre Bucuresti, in judetul Ialomita, dupa ce un pieton a fost lovit de un autocamion, a anuntat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Un accident a avut loc duminica dimineața, 31 martie 2024, pe Autostrada Soarelui, a anunțat Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane. Impactul produs intre doua autoturisme a fost soldat cu ranirea a doua persoane. Ce informații sunt disponibile pana la acest moment.…

- Langa noi: O familie intreaga a ajuns la spital dupa un accident care a avut loc la Suceava Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 17 Suceava-Beclean, la ieșire din localitatea Campulung Moldovenesc, județul Suceava, a avut loc un accident rutier produs intre…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident produs, joi dupa-amiaza, pe DN2 E85, in zona localitații Cioranca. Traficul rutier este oprit. Primele date arata cu un autoturism Toyota cu numere de București a intrat in coliziune cu cun camion condus din sens opus. „Trafic dirijat pe DN2E85, in Cioranca,…