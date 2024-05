Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist a sarit in apa și a salvat un barbat care a cazut in Tarnava Mare din MediașUn polițist a sarit marți dimineața in apa și a salvat un barbat de 80 de ani care a cazut in Tarnava Mare, in Mediaș, județul Sibiu.Printr-un apel la 112, un șofer a anunțat, marți dimineața, ca a vazut…

- Aflați in patrulare pe strada 13 Decembrie din municipiul Brașov cațiva jandarmi au vazut un barbat cazut pe trotuarul din zona podului feroviar. Aceștia s-au deplasat cu rapiditate la barbat, care era conștient și a putut sa le spuna jandarmilor ca a cazut și simte o durere puternica in zona capului.…

- Un barbat care a atacat doua persoane in strada la Timișoara a fost prins dupa cinci luni. Viața uneia a fost pusa in pericol. Suspectul a fost arestat la cinci luni dupa fapte. Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș informeaza ca, pe 27 octombrie 2023, seara, un barbat...

- Un grav accident de circulație, soldat cu șase victime, s-a produs duminica seara pe DN2 E 85, intre localitațile vrancene Urechești și Golești. Un barbat de 38 de ani a murit și cinci persoane, printre care trei minori, au fost ranite, potrivit unui comunicat al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ)…

- Un șofer de autobuz din Constanța este eroul zilei, dupa ce, joi dimineața, a lasat volanul și a coborat fara sa stea pe ganduri pentru a acorda primul ajutor unui barbat care s-a prabușit pe trotuar, langa soția sa. Pe pagina de Facebook a CT Bus, povestea completa a fost dezvaluita, iar…

- Un barbat cu handicap locomotor din Arad a decedat, luni dimineata, dupa ce a cazut de la etajul 7 al locuintei sale, familia considerand ca a fost un accident, pentru ca victima s-ar fi aplecat prea mult peste pervazul ferestrei, potrivit Agerpres. Incidentul a avut loc in cartierul Aurel Vlaicu,…

- Intervenție a polițiștilor locali, sambata seara, in cazul unui barbat care intenționa sa se arunce de pe Podul din Calea Șagului pentru ca „viața e grea”. El a fost oprit de oamenii legii inainte de a face un gest necugetat.