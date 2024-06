O teorie provocatoare: îngerii tereștri se ascund printre noi! Stați liniștiți, nu e rodul imaginației noastre. Este o teorie emisa de persoane serioase și aceasta ne indeamna sa o punem pe tapet. Suna ieftinuț și conspiraționist, dar este o ipoteza care cu siguranța va starni controverse! Un grup de cercetatori de la Harvard și Montana Technological University speculeaza ca ar putea exista o civilizație […] The post O teorie provocatoare: ingerii tereștri se ascund printre noi! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

