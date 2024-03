Impact teribil pe DN6 în Banat Accident rutier in care au fost implicate doua autocamioane, intre localitațile Armeniș și Teregova, pe DN6. La fața locului, echipajele operative au intervenit cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului Caransebeș, o ambulanța SAJ și un echipaj IPJ. In urma evenimentului au rezultat doua vixtime: un șofer ramas incarcerat, iar cel de-al doilea șofer, conștient, a fost preluat de echipajul SMURD și transportat la spital. Echipajul de descarcerare a acționat imediat pentru extragerea celui de al doilea șofer, care a fost preluat de… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

