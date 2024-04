Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puține momente pe Aleea Stadionului din Cluj-Napoca. Din primele date este vorba despre un impact violent intre o mașina și o motocicleta. Din fericire, victimele prezinta doar afecțiuni ușoare. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit…

- Doua autovehicule s-au tamponat in urma cu puțin timp, pe Calea Turzii din Cluj-Napoca, blocand circulația, atat la coborarea spre zona centrala, din Observator, cat și la urcare. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe Calea Turzii…

- Un accident rutier s-a produs de puțin timp la Cluj-Napoca pe strada Septimiu Albinii. Impactul a survenit intre un autoturism și o motocicleta. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Septimiu Albinii. „Din primele date,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut la ieșire din localitatea Dezmir. La fața locului sunt alocate o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit un autocamion și un autoturism avariate. Doua persoane…

- Accident rutier cu doua autoturisme in zona depoului de troleibuze de pe strada Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca. O persoana a ramas incarcerata. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe podul de pe strada Aurel Vlaicu, in apropiere depoului…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada 1 Mai din Dej. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ, unde au gasit 2 autoturisme avariate fara ocupanți in acestea. O persoana a…