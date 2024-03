Stiri pe aceeasi tema

- Geniștii au sosit acum pe Șoseaua Kiseleff, din București, chiar in fața Ambasadei Rusiei, dupa ce a fost gasit un obiect suspect. Forțele speciale au fost alertate dupa ce un apel la 112 a semnalat un pachet suspect pe Șoseaua Kiseleff. Din primele informații, se pare ca este vorba despre un rucsac…

- In cursul zilei de sambata, 16 martie 2024, s-a dat alerta cu privire la un pachet suspect la Ambasada Rusiei, in Romania! Este vorba despre un rucsac abandonat pe bulevardul Kiseleff, chiar in apropierea Ambasadei Rusiei din București. Aceasta aituatie a alarmat autorițile din Capitala.

- Forțele speciale au fost alertate dupa ce un apel la 112 a semnalat un pachet suspect pe Șoseaua Kiseleff. Este vorba de un rucsac parasit in zona ambasadei Rusiei la București. Evenimetul are loc in timplul alegerilor prezidențiale din Rusia.Forțele de ordine fac verificari specifice cu privire…

- Un bagaj abandonat pe o banca, langa Ambasada Rusiei de pe Șoseaua Kiseleff nr. 6, a fost sesizat sambata, 16 martie, la numarul de urgența 112, potrivit informațiilor Libertatea.Specialistii pirotehnisti ai SRI au venit la fața locului pentru a demara procedurile normale de verificare.Știre in curs…

- Un rucsac a fost abandonat pe trotuar, duminica, pe bulevardul Kiseleff, numarul 6, unde este sediul Ambasadei Rusiei in Romania, incidentul fiind semnalat printr-un apel la 112, potrivit unor surse.Sunt efectuate verificari specifice, au adaugat sursele citate.

- In contextul congresului Partidului Pupular European, desfașurat in aceste zile la București, secretarul general al PNL, Lucian Bode, și-a exprimat convingerea ca PPE va caștiga alegerile și va fi și pentru urmatorii 5 ani ”principala forța politica a Uniunii Europene”. ”Am aratat ca PPE este cel mai…

- USR Bucuresti va propune o hotarare de Consiliu General prin care strada Tuberozelor din Sectorul 1, pe care se afla sectia consulara a Ambasadei Rusiei, sa fie redenumita Aleksei Navalnii.Intr-un comunicat, USR Bucuresti subliniaza ca aceasta initiativa reprezinta un pas important in sprijinul valorilor…

- Un eveniment in memoria opozantului Alexei Navalnii, a carui moarte a fost anunțata vineri, urmeaza sa aiba loc in fața Ambasadei Rusiei la București, la inițiativa ruroparlamentarul Vlad Gheorghe. Evenimentul a fost anunțat pe Facebook. Este denumit ”In Memoriam Alexei Navalnii – ucis de un regim criminal”…