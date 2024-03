Stiri pe aceeasi tema

- Geniștii au sosit acum pe Șoseaua Kiseleff, din București, chiar in fața Ambasadei Rusiei, dupa ce a fost gasit un obiect suspect. Forțele speciale au fost alertate dupa ce un apel la 112 a semnalat un pachet suspect pe Șoseaua Kiseleff. Din primele informații, se pare ca este vorba despre un rucsac…

- Un rucsac a fost abandonat pe trotuar, duminica, pe bulevardul Kiseleff, numarul 6, unde este sediul Ambasadei Rusiei in Romania, incidentul fiind semnalat printr-un apel la 112, potrivit unor surse.Sunt efectuate verificari specifice, au adaugat sursele citate.

- Dan Ilie Morega, fost prefect de Gorj, a fost pus sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, dupa ce a fost prins acum trei zile in Capitala conducand fara permis de conducere. Potrivit unui comunicat al Parchetului, Dan Ilie…

- Flori și lumanari au fost depuse in fata Ambasadei Rusiei la Bucuresti, in memoria opozantului rus Alexei Navalnii, 47 de ani, decedat vineri intr-o colonie penitenciara din Siberia, informeaza agenția News.ro.Pe trunchiul unui copac aflat pe scuarul de langa ambasada, a fost pus un afis cu imaginea…

- Cateva zeci de persoane au venit duminica, 4 februarie, in fata sediului PSD din Capitala, pentru a-i transmite premierului Marcel Ciolacu ca Romania este pregatita pentru legalizarea parteneriatelor civile, relateaza News.ro.Evenimentul a fost organizat de catre Asociatia MozaiQ, in contextul in care…

- Valul de gripa și viroze a aglomerat spitalele de pediatrie din București. Sute de copii ajung zilnic in camerele de garda și in unitațile de primiri urgențe cu febra mare dar și cu grave probleme de respirație.