- Dupa ce ieri s-a dat alerta cu privire la un pachet suspect amplasat in fața Ambasadei Rusiei din Romania, reprezentanții instituției au avut o prima reacție. Aceștia au declarat ca incidentul a fost o ”incercare deliberata a dusmanilor Rusiei de a provoca panica”.

- Geniștii au sosit acum pe Șoseaua Kiseleff, din București, chiar in fața Ambasadei Rusiei, dupa ce a fost gasit un obiect suspect. Update: Geniștii au deschis pachetul suspect și s-a dovedit a fi doar o geanta uitata de cineva vis-a-vis de Ambasada Rusiei. Circulația a fost deblocata in zona. Știre…

