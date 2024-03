Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de sambata, 16 martie 2024, s-a dat alerta cu privire la un pachet suspect la Ambasada Rusiei, in Romania! Este vorba despre un rucsac abandonat pe bulevardul Kiseleff, chiar in apropierea Ambasadei Rusiei din București. Aceasta aituatie a alarmat autorițile din Capitala.

- Avand in vedere alegerile din Rusia, incidentele de acest fel sunt previzibile, astfel ca la aceasta ora vorbim despre o alerta la Ambasada Rusiei din Bucuresti. Conform informațiilor, pirotehniștii au ajuns imediat la fata locului.

- Forțele speciale au fost alertate dupa ce un apel la 112 a semnalat un pachet suspect pe Șoseaua Kiseleff. Este vorba de un rucsac parasit in zona ambasadei Rusiei la București. Evenimetul are loc in timplul alegerilor prezidențiale din Rusia.Forțele de ordine fac verificari specifice cu privire…

- Un bagaj abandonat pe o banca, langa Ambasada Rusiei de pe Șoseaua Kiseleff nr. 6, a fost sesizat sambata, 16 martie, la numarul de urgența 112, potrivit informațiilor Libertatea.Specialistii pirotehnisti ai SRI au venit la fața locului pentru a demara procedurile normale de verificare.Știre in curs…

- Un rucsac a fost abandonat pe trotuar, duminica, pe bulevardul Kiseleff, numarul 6, unde este sediul Ambasadei Rusiei in Romania, incidentul fiind semnalat printr-un apel la 112, potrivit unor surse.Sunt efectuate verificari specifice, au adaugat sursele citate.

- Dan Ilie Morega are permisul de conducere retras din motive medicale. Asta nu-l impiedica sa incalce legea. Fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega, a fost surprins din nou alaturi de mașina sa in București, in zona Ambasadei Rusiei, deși ii fusese retras permisul de conducere dupa ce medicii au constatat…

- In contextul congresului Partidului Pupular European, desfașurat in aceste zile la București, secretarul general al PNL, Lucian Bode, și-a exprimat convingerea ca PPE va caștiga alegerile și va fi și pentru urmatorii 5 ani ”principala forța politica a Uniunii Europene”. ”Am aratat ca PPE este cel mai…

- Claxoanele transportatorilor și fermierilor nu s-au oprit ore in șir și s-au auzit pe toate strazile din Chiajna, iar manifestanții au facut tot ce le-a stat in putere ca sa doboare baricada de jandarmi și polițiști.Foto: Inquam PhotosIn urma altercațiilor, o parte dintre protestatari au fost reținuți…