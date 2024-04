Veste bună pentru această categorie de pensionari. Vor putea ieşi la pensie mai repede, dar cu o condiţie. Proiect în Parlament Veste buna pentru aceasta categorie de pensionari: se reduce varsta de pensionare. Dar trebuie indeplinita o anumita conditie. Proiectul depus in Parlament le vizeaza pe femei. Se propune reducerea varstei de pensionare pentru femeile care au realizat stagiul minim de cotizare si care au nascut si crescut un copil. Pensionare aniticipata cu pana la 3 […] The post Veste buna pentru aceasta categorie de pensionari. Vor putea iesi la pensie mai repede, dar cu o conditie. Proiect in Parlament first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femeile care cresc copii ar putea sa intre și mai repede la pensie, potrivit unui nou proiect de lege, depus saptamana aceasta in Parlament. Mai mult, condiția ca acestea sa realizeze un stagiu complet de cotizare s-ar putea schimba in cea a realizarii unui stagiu minim, informeaza avocatnet.roConcret,…

- Femeile care cresc copii ar putea sa intre și mai repede la pensie, potrivit unui nou proiect de lege, pus depus saptamana aceasta in Parlament. Mai mult, condiția ca acestea sa realizele un stagiu complet de cotizare s-ar putea schimba in cea a realizarii unui stagiu minim, informeaza avocatnet.roConcret,…

- Incluziunea sociala este unul din desideratele importante la nivel european, dar și local, iar in acest sens, un nou proiect legislativ precizeaza care sunt romanii care ar putea primi pensie chiar daca nu au contribuit la fondul de asigurari sociale, proiectul de lege ajutand enorm aceasta categorie.…

- Fostul ministru a precizat ca nicio pensie nu va scadea la recalclarea din septembrie, sugerand ideea ca cei care au lansat aceasta ipoteza fie nu se pricep, fie au dezinformat. Cu toate acestea, Budai a confirmat ca nu toata lumea se va bucura de majorari."S-a mai spus un neadevar despre cei cu condiții…

- Fostul ministru a precizat ca nicio pensie nu va scadea la recalclarea din septembrie, sugerand ideea ca cei care au lansat aceasta ipoteza fie nu se pricep, fie au dezinformat. Cu toate acestea, Budai a confirmat ca nu toata lumea se va bucura de majorari."S-a mai spus un neadevar despre cei cu condiții…

- Noul document legislativ, Legea Pensiilor, aduce mai multe modificari in privința perioadelor luate in calcul. Așa se face ca, mai nou, reprezentanți ai CNPP vorbesc despre ce perioade nu sunt luate in calcul pentru pensie.

- Numarul total al beneficiarilor de indemnizatie sociala pentru pensionari a fost, in ianuarie 2024, de 1.141.775 persoane, cu 104 mai putine comparativ cu luna precedenta, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). In județul Mureș, in luna ianuarie, erau inregistrați 27.733…

- Ministra Justitiei Alina Gorghiu a declarat, luni la Targu Mures, ca vrea sa fie cat mai rapid implementat proiectul privind „Registrul traficantilor de droguri”, „care are rol predominant preventiv, pe baza caruia institutiile statului au acele parghii de cunoastere, de identificare, de supraveghere…