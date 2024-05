Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 11-a ediție a Festivalului Luminii, organizat anual in Cetatea Medievala din Targu Mureș, va avea loc in data de 11 mai 2024, in intervalul orar 17:00-23:00. Evenimentul este organizat de Cercetașii Romaniei și reprezinta un prilej de evadare din lumea cotidianului, intr-un univers al distracției,…

- "Salonul de sculptura" al artiștilor Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, filiala Targu Mureș se mai poate vizita doar pana pe ???????? ???????????????????????? 2024 inclusiv ! Expoziția cuprinde lucrari tridimensionale – sculpturi mici, placuțe și instalații, realizate din diverse materiale – de…

- Piața Teatrului din Municipiul Targu Mureș gazduiește, in perioada 12-16 martie, in intervalul orar 09:00-21:00, o noua ediție a Targului Mureșenilor, unde pasionații de artizanat se vor putea delecta cu o gama variata de produse handmade, dar și cu delicii culinare, ornamente florale, carți, produse…

- A doua ediție a conferinței Limitl3SS va avea loc in data de 2 martie 2024, la Palatul Culturii din Targu Mureș, și se va bucura de prezența unor speakeri renumiți, printre care cunoscutul medic Gabor Mate. Evenimentul este organizat de We Are 3SS și Asociația We Care We Grow și se adreseaza ganditorilor…