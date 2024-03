Stiri pe aceeasi tema

- Pana la cazul gaștii RSS scos la iveala de Punctul.ro, Targu Mureș parea un oraș liniștit, locul ideal pentru a crește un copil. Apoi a venit cazul Papiu și liniștea a fost din nou tulburata. Cazul de la Colegiul Național Papiu Ilarian nu este singular, de fapt a devenit un fenomen. Violența in școli…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, s-a intalnit joi seara, 14 martie, in incinta Liceului Tehnologic "Electromureș", cu cetațeni din zona cartierului Tudor Vladimirescu. "Primarul a discutat atat cu președinții asociațiilor de locatari cat și cu locuitorii din Tudorul Nou, despre taierea…

- Ministrul Sanatații, prof.univ.dr. Alexandru Rafila, a facut astazi, 11 martie, de la ora 13.3o, o vizita la centrul de servicii medicale gratuite in ambulatoriu organizat la Sala Polivalenta din Targu Mureș.Campania de prevenție și educație"Din grija pentru tine" se desfașoara in perioada 10 – 12 martie…

- Muzeul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinta si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures a inaugurat, vineri, noul spatiu expozitional din Cetatea Medievala, care cuprinde o colectie imbunatatita, cum ar fi ustensilele folosite in trecut de medicina militara, lucrari din colectia Bibliotecii…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) Mureș a organizat vineri, 23 februarie, la Targu Mureș, Caravana "Forța Antreprenorilor Romani." "Astazi, 23 februarie, am organizat alaturi de Ilan Laufer, fost ministru al IMM-urilor, un eveniment unde am invitat antreprenorii din județul Mureș, in cadrul caruia…

- Vicepresedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Marius Pascan, sustine ca "reteta candidatului independent" revine la Targu Mures si ca PNL Mures ar fi simulat o consultare a liderilor formatiunilor politice inainte ca doctorul Horatiu Suciu sa anunte ca a demisionat din partid si ca va candida…

- Fotbaliștii din grupa U13, din cadrul ACS Targu Mureș au participat la Mini Turneul organizat chiar de clubul lor. Pe langa grupa antrenata de Popovics Tamas, au mai fost invitate inca trei echipe din Miercurea Nirajului, Sangeorgiu de Padure și Ungheni. „Ne aflam intr-o perioada de pregatire și in…

- Echipa feminina de baschet din cadrul CSM Targu Mureș se intarește odata cu revenirea pe parchet a Ruxandrei Chiș, dupa o perioada de recuperare in urma unei accidentari dificile. Dupa o recuperare lunga, Ruxandra se antreneaza deja cu echipa sa și va face parte din lotul formației la meciul de astazi…