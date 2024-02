Meciuri de calitate la un Mini Turneu organizat

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 28 ianuarie, grupa U8 a FC ASA Targu Mureș a participat la Cupa Liviu Antal, turneu disputat la Sighișoara. Sub indrumarea antrenorului Jancsyka Tanaszi, cei mai micuți fotbaliști ai clubului au terminat neinvinși acest turneu. In cele 5 meciuri au inregistrat 3 victorii și 2 rezultate de…

- CSM Targu Mureș primește, sambata, de la ora 18.00, vizita campioanei en-titre U-BT Cluj, in prima etapa din grupa locurilor 1-10 din Liga Naționala de baschet masculin. Inaintea acestui joc, clujenii, care au caștigat grupa A din prima faza a campionatului, ocupa prima poziție cu 16 puncte, iar mureșenii,…

- Clubul Sportiv P.V. „Bayern” Campia Turzii va participa, in perioada 03.02- 04.02.2024, cu echipa de la grupa 2015, la un turneu de fotbal la Targu Mureș, ce se va desfașura sub denumirea de Cupa „Centru de Sticla” 2024. La categoria respectiva și-au anunțat prezența urmatoarele formații: Vulturii Tg.Mureș…

- 630 de copii au participat la Arena de hochei din Sangeorgiu de Mureș, in cadrul celei de-a doua ediții a Cupei Q Fluid. In competiția care s-a desfașurat in acest weekend, sambata și duminica, nu mai puțin de 70 de echipe s-au inscris la aceasta ediție a evenimentului. „Puțini sunt cei care au trait…

- Echipa de fotbal CS Minaur Baia Mare reunește miercuri, 17 ianuarie, incepand cu ora 13.00 la stadionul Viorel Mateianu. Fotbalistii se va pregati pe plan local pentru a doua parte a campionatului. Echipa baimareana va sustine cateva meciuri amicale: 27 ianuarie cu CSM Satu Mare 17 februarie – CS Oașul…

- Cotidianul Zi de Zi va ofera o retrospectiva foto de la Gala UMFST 2023, eveniment care a avut loc, in urma cu cateva zile, in incinta Centrului de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș. Gala a reprezentat punctul culminant al Zilelor Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST)…

- Echipa masculina de baschet CSM Targu Mureș o are ca adversara, sambata, pe teren propriu, pe CSM Focșani, intr-un meci din cea de-a 13-a etapa a Ligii Naționale, Grupa B. Partida, gazduita de Sala Sporturilor "Simon Ladislau", va incepe la ora 18.00. Inaintea acestui joc, mureșenii ocupa locul III…

- La data de 9 noiembrie 2023, polițiștii Serviciului Judetean de Poliție Transporturi Mureș au fost sesizați cu privire la faptul ca, intre stația CF Targu Mureș și halta CF Dumbravioara se afla o persoana lovita de tren, posibil decedata. In urma activitaților de cercetare penala desfașurate, s-a stabilit…